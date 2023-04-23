شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى توجه الشكر لأسرة مسلسل "تحت الوصاية": نتمنى إعادة النظر فى القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة منى زكى التحية والشكر لأسرة مسلسلها "تحت الوصاية"، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسم الدرامى الرمضانى المنصرم، من إنتاج ميديا هب سعدى – وجوهر، ووجهت الشكر لجميع أفراد المسلسل من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلة: "مع انتهاء موسم رمضان حابه أوجه الشكر لجمهوري في مصر والوطن العربي كله على كل التشجيع والحب اللي وصلني منكم.. شكرا لكل شخص أخد من وقته وكتب كلمة حلوة عن مسلسل #تحت_الوصاية.



منى زكى

وأحب كمان أوجه الشكر لناس كتير جدا بداية من المخرج العظيم محمد شاكر خضير اللي عارف اللي في قلبي تجاهه وقد إيه هو فنان موهوب وعنده رؤية وحساس جدا.. وعلى المستوى الشخصي إنسانيته تفوق أي شيء أنا شوفته قبل كده، أنا بأدين له بكل الفضل على أي حاجة حلوة في المسلسل.

بشكر المنتج الكبير محمد السعدي وشركة ميديا هب، وخالد وشيرين دياب على الفكرة والموضوع والإبداع اللي مش جديد عليهم وبيبهرونا في كل عمل جديد بمواضيع مهمة، ومدير التصوير المتميز بيشوي روزفلت اللي قدّم صورة عالمية.. وأحمد حافظ المونتير العالمي اللي اتشرفنا بوجوده معانا، و الإشراف الفني و الديكور للمهندس محمد عطية اللي موهبته طاغية في الوطن العربي كله، والشاطرة مصممة الأزياء ريم العدل و الموسيقي التصويرية للمبدعه ليال وطفه و بشكر مساعدين الإخراج على تعبهم ومثابرتهم.. و قسم الإنتاج و علي رأسهم المنتج الفني هاني عبد الله وكل رجالته.. ومهندس الصوت إسلام عبد السلام. .. والـ acting coach رامي الجندي، ومساعدتي الشخصية شيماء.. وطبعا فريق وكالة جينجر.

وقبل أي حاجة بوجه الشكر طبعا لزمايلي في المسلسل اللي كلهم معجونين موهبة ولولاهم مكنش #تحت_الوصاية ظهر بالشكل ده.. حقيقي هما كتلة من المواهب المتحركة وعاشقين للفن من أكبر حد فيهم لحد البنوتة الصغيرة اللي فاجئتنا كلنا

وأخيرا مش ممكن أنسى أهالى عزبة البرج وأجدع صيادين في مصر.. واللي حسسوني أني بقيت واحدة منهم طول فترة استضافتهم لينا.

حقيقي فرحت بتعليقاتكم وتفاعلكم مع المسلسل، وأتمنى إنه يكون نقطة بداية لإعادة النظر في قوانين الوصاية وإعطاء الأمهات الحق في أولادهم.. الزمن بيتغير والأوضاع بتتغير والمرأة والأم والزوجة مش عنصر هامشي، دي الأساس اللي قايم عليه كل البيوت، وهي الأصل في حياة أولادها.. وكذلك الأب.. لذلك نتمنى من المشرّع إعادة النظر في مسألة الوصاية وفي بنود كتير في قانون الأحوال الشخصية عشان نحفظ حقوق الأولاد والآباء والأمهات.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين وعرض على شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it.