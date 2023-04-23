وسام فارس | أحداث الاشتباك مع الأمن اللبناني وشروط الإفراج

ياسر رشاد - القاهرة - أتى اسم الفنان وسام فارس لقائمة الأكثر بحثًا في محركات البحث المختلفة، خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو مصور له اتضح فيه تشابكه مع قوات الأمن اللبنانية .

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ماذا حدث بين وسام فارس وقوات الأمن اللبنانية

تشابك وسام فارس مع قوات الأمن اللبنانية وصل إلى إلى اعتداءات متبادلة بالأيدي، الأمر الذي أدى إلى القبض عليه بتهمة التعدي على القوات، واتضح بعد ذلك أنه لم يقصد الاعتداء أبدًا بل كانت مجرد الدفاع عن نفسه.

شروط الإفراج عن وسام فارس

جاءت الأحداث بعض القبض على وسام فارس، بالإفراج عنه بعد تعهده بالتكفل بعلاج أفراد الأمن الذيت أصيبوا في الاعتداءات.

وفي المقابل تمسك وسام فارس بحقه في دعوى قضائية للأضرار التي لحقت به في الاعتداءات حيث أصيب إصابة بالغة في أنفه ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.

وبدورها أصدرت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بيان حول واقعة وسام فارس، كالآتي: "عطفاً على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس واحد رجال الدرك يظهر بوضوح تجنب وسام الصدام مع الشرطي واصرار الشرطي على الاشتباك معه واشهار سلاحه على رجل اعزل والاعتداء عليه رغم إنه ليس المعتدي".