صناع أغنية إليسا الجديدة "بتمايل على الـ beat"

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل الفنانة إليسا، مع جمهورها بعيد الفطر المبارك، من خلال طرح أحدث أغانيها "بتمايل على الـ beat"، حسب ماأعلنت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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موعد طرح أغنية أنا بتمايل على الـ beat

ومن المقرر طرح الأغنية الليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع أمين نبيل.

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك

بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح.