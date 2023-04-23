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محمد قنوع| جنازة مهيبة بحضور نجوم الفن في سوريا

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان السوري محمد قنوع في العاصمة السورية دمشق، والذي توفى مساء أمس عن عمر يناهز الـ 49 عامًا إثر إصابته بنوبة قلبية.

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تفاصيل جنازة الراحل محمد قنوع في سوريا ومكان العزاء

  يوارى جثمان محمد قنوع  الثرى في مقابر العائلة بسوريا، و سيقام العزاء للرجال لمدة 3 أيام بداية من مساء اليوم الأحد، في المزة.

عزاء محمد قنوع في القاهرة

ومن المقرر أن يقام عزاء للراحل محمد قنوع، الليلة، في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر

بحضور شقيقه.

شُيعت الجنازة وسط حضور كبير من نجوم الفن ، على رأسهم  سوزان نجم الدين، أمل عرفة، عباس النوري، فراس ابراهيم، الليث حجو، روعة السعدي، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، أيمن رضا وغيرهم.

وكانت آخر أعمال محمد قنوع مسلسل "العربجي"، وهو مسلسل دراما سوري من إخراج سيف الدين السبيعي وبطولة باسم ياخور، سلوم حداد، وديمة قندلفت.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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