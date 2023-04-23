شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "رمسيس باريس" لهيفاء وهبى يحقق مليون جنيه فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ومحمد سلام إيرادات 522,201 فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ليسجل إيرادات بلغت مليون جنيه فى السينمات المختلفة، وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة في فيلم "رمسيس باريس ، حيث خرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التي تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم كانت قد طرحت الأغنية الدعائية لفيلم "رمسيس باريس" التي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسى، والفيلم من توزيع سينرجى فيلمز.

وينافس الفيلم في موسم عيد الفطر وسط مجموعة من الأفلام، على رأسها فيلم "هارلى" بطولة النجم محمد رمضان الذى عاد للسينما بعد غياب، وكذلك أفلام: ابن الحاج أحمد، مغامرات كوكو، يوم 13، بعد الشر، ساعة إجابة.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.