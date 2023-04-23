محمد بوشريح يصارع الكبار بـ"مغامرات كوكو".. تعرف على تفاصيل الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان محمد بوشريح بفيلم جديد في موسم أفلام عيد الفطر السينمائي وهو فيلم “مغامرات كوكو” الذي يقدمه رفقة عدد من النجوم في موسم ينافس به عدد كبير من النجوم.

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "مغامرات كوكو" للفنان محمد بوشريح الفيلم في الموسم الأقوى خلال الساعات الماضية حيث تدور الأحداث حول صراع الخير والشر، من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، يناقش قضية الرفق بالحيوان، حيث يمتلك دكتور فوزي الذي يقدم دوره الفنان الكبير خالد الصاوي المستشفى، ويدخل في عداء مع كوكو الذي يقدمه الفنان بيومي فؤاد، وتقدم شيرين رضا شخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو من بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم النجم بيومى فؤاد والفنان خالد الصاوى والفنانة شيرين رضا وبمشاركة كلا من أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبو ليلة وحمدي الميرغنى وشيماء سيف ولفيلم من تأليف ايهاب الناصر ومن إخراج إسماعيل فاروق ومحمد بوشريح.

وينافس في الموسم الممتد لموسم عيد الفطر السينمائي الفنان محمد بوشريح ضمن عدد من الأعمال التي تتحضر للعرض ومنها فيلم "شوجر دادي" المقرر عرضه خلال شهر من الآن وهو من بطولة كل من ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب وتامر هجرس.

والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب ويأتي الفيلم في ظل النشاط السينمائي الهائل للنجم بيومي فؤاد خلال الماضي كما ينتظر عدد من الأعمال الأخرى.