شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تكشف عن اتجاهها لمسلسلات الـ15 حلقة من خلال "علاقة مشروعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة مى عمر عن اتجاهها للمسلسلات ذات الـ 15 حلقة في رمضان المنصرم من خلال مسلسلها "علاقة مشروعة" الذى قدم البطولة أمامها النجم ياسر جلال، وإنتاج سعدى جوهر وفور إيفر ميديا للمنتجة مها سليم .

وقالت مى عمر لـ"الخليج 365"، الحقيقة أن الأعمال ذات الـ 15 حلقة أصبحت مهمة للغاية فى الوقت الراهن، خاصة أن الجمهور أصبح يلتف حولها ويحبها الفترة الأخيرة، ولدينا أمثلة كثيرة في دراما المتحدة الفترة الماضية، والتي قدمت العديد من الأعمال ذات الحلقات القصيرة، وحققت نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وموافقتى على المسلسل جاءت بسبب السيناريو والقصة التي كانت غاية في الروعة، كما أن مسلسلات الـ 15 حلقة تخدم العمل بشكل فنى متكامل، والجمهور أصبح يحب تلك النوعية من الأعمال، فضلا عن أن الكاتبة سماح الحريرى كان لديها رؤية فنية مختلفة والتي جعلت العمل في 15 حلقة بالاتفاق مع شركتي الإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".