شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير وردود فعل واسعة على أداء أحمد غزى فى مسلسلى "ضرب نار" و"رسالة الإمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر رمضان نجاحاً كبيراً للدراما المصرية فى الكثير من المسلسلات التي عرضت وتنوعت بين الدراما الوكوميدى والتاريخى والدينى والوطنى، ومع هذه الأعمال يلمع الكثير من الفنانين الكبار والشباب، وهو ما ظهر به النجم الشاب أحمد غزى الذى شارك في عملين مع كبار النجوم وأستطاع أن يلفت الأنظار إليه بأدائه التمثيلى السهل الممتنع الذى أقنع به المشاهدين.

ظهر النجم الشاب أحمد غُزي بوجهين مختلفين فى الموسم الرمضاني، فبظهوره فى الحلقة العاشرة لأول مرة فى مسلسل رسالة الإمام مع خالد النبوى، بدأ غُزي الذى يؤدي دور "أبو عثمان" نجل الإمام الشافعي أول مشاهده بإنقاذ والده من الحريق الذي أُضرم في البيت وكاد أن يودي بحياة الشافعي ويأكل كل كتاباته ومخطوطاته التي هي رسالة الإمام.

وكان ظهور أحمد غزى في مسلسل رسالة الإمام" مميز جداً ومختلف خاصة بعدما ارتبط المشاهدين منذ بداية شهر رمضان بأداء مختلف ومميز أيضاً في مسلسل ضرب نار مع النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، حيث أدى دور "طارق" شقيق" مهرة" التي تؤديها ياسمين عبد العزيز، وجسد خلال الشخصية شاب يتعاطى المخدرات ويحاول طرد أخته من المنزل ويتعارك مع البلطجية في الشوارع كما أنه صديق لفتاة مدمنة.

ومن الواضح أن النجم الشاب أحمد غزى بذل مجهوداً كبيراً فى استعداده لدوره في المسلسل الدينى التاريخى "رسالة الإمام"، فهو لم يعيش في هذه الفترة التي يشهدها المسلسل فلجأ إلى المراجع حتى يعلم بكل تفاصيل الشخصية التي سيقدمها، فهو فنان يسعى إلى تعلم كل شيء حتى يتقن عمله كما يلزم.

أحمد غزى ممثل مصري درس إدارة الأعمال بجامعة ليدز بإنجلترا، ثم درس التمثيل بعدها لتحقيق حلمه منذ الطفولة في أن يكون ممثل، وكانت انطلاقته في عالم التمثيل بأداء شخصية مو في فيلم قصير بعنوان Walkout 1 تم عرضه في لندن 2020.

وشهد عام 2021 انطلاقه في العالم العربي بمشاركته في ثلاث مسلسلات وهي الاختيار 2 وبين السما والأرض وبعدها الدراما النفسية 60 دقيقة.

وفي عام 2022 تم اختياره في الموسم الخامس من مسلسل The Crown الشهير على منصة نتفليكس لتجسيد شخصية الثري السعودي عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه، وفي مصر شارك مسلسل المشوار مع النجم محمد رمضان.



احمد غزى



احمد غزى مع محمد رمضان



احمد غزى بصحبة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى



احمد غزى مع خالد النبوى



الفنان احمد غزى



النجم الشاب احمد غزى



احمد غزى من مسلسل رسالة الامام



احمد غزى مع خالد النبوى فى مسلسل رسالة الامام



الفنان احمد غزى فى مسلسل ضرب نار