شكرا لقرائتكم خبر عن أنس سليمان: شرفت بالعمل فى مسلسل "رسالة الإمام" مع المخرج الليث حجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب أنس سليمان فى مسلسل "رسالة الإمام"، وجسد شخصية "هشام"، وهو جندي من ضمن الجنود التي كانت تعيش فى مدينة الفسطاط ومحارب له تركيبة معقدة كونه ليس لديه مشاعر وينفذ أى نوع من الأوامر تطلب منه، فهو مطيع لقائده ومساعد السرى وهي الشخصية التي قدمها الفنان حمزة العيلي بالمسلسل.

وعبر أنس عن سعادته بالعمل فى هذا المسلسل الضخم الذى شارك فيه عدد كبير من النجوم، وسعادته أكثر بالعمل تحت قيادة مخرج كبير مثل الليث حجو، فهو من أهم مخرجي الأعمال التاريخية.

جدير بالذكر أن الفنان الشاب أنس سليمان درس في ورشة نقابة المهن التمثيلية وخريج ورشة المخرج خالد جلال وشارك من قبل في عدة أعمال منها مسلسلات : " بنت القبائل و"اختراق 2" و" العيلة "، وحاليا أقوم ببروفات لعمل مسرحي مع المخرج مازن الغرباوي.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربى أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدى، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السورى ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض على قناة الحياة وdmc وcbc.