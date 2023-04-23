شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تعود لزوجها شريف الشرقاوى بعد انفصال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة نسرين طافش إلى زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوى بعد انفصال دام 6 أشهر، وعلق الشرقاوي على منشور زوجته بموقع إنستجرام قائلا، "سعيد وفخور أن أنتى أنا، لترد عليه نسرين طافش.. أحبك يا حبيبى"، ليعلن الثنائى عودتهما مرة أخرى.



عودة نسرين طافش وزوجها

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

و تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.