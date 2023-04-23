شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أفلام فى مسيرة نيكولاس كيج من وجهة نظره الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الممثل العالمى نيكولاس كيج أفلاما تتخطى الـ 100 عمل، إلا أنه كشف مؤخرا عن أفلامه الخمسة المفضلة بالنسبة له، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، تم طرح السؤال على الممثل العالمى من قبل ستيفن كولبير أثناء ظهوره فى برنامج The Late Show للترويج لفيلم مصاص الدماء الجديد Renfield.

وأجاب كيج قائلا، "سأبدأ بفيلم Pig، هذا هو فيلمي المفضل الذي قدمته على الإطلاق، أحب Mandy، الذي أخرجه بانوس كوزماتوس، أحب Bringing Out the Dead، الذي أخرجه مارتن سكورسيزي، كما أحب Bad Lieutenant، وأحب فيلمًا اسمه Joe الذى أخرجه ديفيد جوردون جرين".

كما رحب الممثل العالمي نيكولاس كيج البالغ من العمر 58 عامًا، وزوجته ريكو شيباتا البالغة من العمر 27 عامًا، بطفلهما الأول معًا حيث أنجبت ريكو ابنة وسميت فرانشيسكا كوبولا كيج، فى مستشفى فى لوس أنجلوس أمس، حسبما ورد بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد الممثل الخبر لصحيفة "people "وطمأن جمهوره بأن "الأم وابنتها بخير"، ويكون هذا هو الطفل الأول لريكو والثالث لنيكولاس.

الممثل نيكولاس كيج لديه ابن ويستون كوبولا كيج البالغ من العمر31 عامًا ، من زوجته السابقة كريستينا فولتون، وابنه كال البالغ من العمر 16 عامًا من زوجته السابقة أليس كيم.