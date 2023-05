محمد رمضان يصل بـ Come Baby com للمليون الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل أغنية Come baby Come للفنان محمد رمضان، احتلال المرتبة الثانية في قائمة الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتعد أغنية Come Baby Come، هي الأغنية الدعائية لفيلم "هارلي"، للفنان محمد رمضان ومي عمر، الذي يعرض بجميع دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك .

كلمات اغنية كم بيبي كم محمد رمضان من فيلم هارلي

" كم بيبي كم

شيلت اللعبة معايا الشفرة

انا ماعاشرش الناس الصفرا

الاعلى اجرا فالقارة

باسبوري مافاضلش فيه صفحة

أنا عايزة البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمرا

Come Baby Come

أكل الوزة ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل وساعتي بشبط

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا

Come Baby Come

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

من بدري عليكي قاطع

مابحبكيش لما تكدبي

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

عايزيك معاهم تبقي برو

بس معايا تبقي ليدي

يو يو يو الحفلة بتولع باربيكيو

يو يو يو نمبر وان مش نمبر

تويو يو يو ما تشغلهاش علشان هتوهيو يو يو اتصور جنبي الناس عرفوهعبي كاريزما جوة الرچكنكلها جايا تقول امبو يو يو يو

أنا عايزة البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمرا

Come Baby Come

أكل الوزة ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل وساعتي بشبط

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا

Come Baby Come ".



تفاصيل فيلم هارلي

"هارلي" تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.