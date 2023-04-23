عبير صبري ضيفة "ليالي TEN" مع بوسي شلبي

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الفنانة عبير صبري، ضيفة في برنامج "ليالي TEN" مع بوسي شلبي، والذي يذاع على شاشة TEN، في تمام العاشرة مساء.

ومن المقرر أن تتحدث عبير صبري عن دورها في مسلسل "جميلة"، وكواليس العمل مع الفنانة ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز .

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يذكر أن الفنانة عبير صبري، شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي 2023، من خلال مسلسل "جميلة"، والذي يتناول الكثير من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، ويشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى

وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت عبير صبري في الدراما الرمضانية الماضية 2022 من خلال مسلسل "يوتيرن"، وشاركها البطولة الفنانة ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير منير، صفاء الطوخي، إخراج: سامح عبدالعزيز، تأليف: أيمن سلامة ومن إنتاج جمال العدل.