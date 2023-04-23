تامر حسني يروج لحفل الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نجم الجيل الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي، يوم 12 مايو المقبل، بدولة الكويت .

وروج تامر حسني للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:" الجمهور الكويت الحبيب الغالى وحشتوني جداااااااً مستنيكم ان شاء الله يوم الجمعه ١٢ مايو، على مسرح الارينا كويت، مهرجان صيف الكويت 2023".

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وكان طرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى

العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

فيلم بحبك لتامر حسني

وكانت آخر أفلام تامر حسنى "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.