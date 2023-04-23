يسرا اللوزي تكشف عن سر ترشيحها لشخصية "شيري" بمسلسل جميلة

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة يسرى اللوزي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، ويذاع على شاشة الحياة.

وقالت "اللوزى"، إن الفنانة ريهام حجاج هى من رشحتنى لدور شيرى فى مسلسل "جميلة " ، وكيف جاءت لها فكرة ترشيحي في لأننا اصدقاء ونعرف بعضنا البعض جيدا.

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تابعت يسرا خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنا فى الطبيعة طيبة زى ما الناس بتشوفنى كده، وأنا جلست مع السيناريست أيمن سلامة وحكى لى فكرة شخصية "شيرى " وكيفية تناولها، لأن الحلقات كلها لم تكن مكتوبة، وأنا اتخضيت ازاى هعمل الشخصية دى بملامحها وطريقتها ، و حدث تواصل بيني وبين سامح عبد العزيز المخرج ، و قال

أى ما تقلقيش وأنا أحييهم على جرأتهم فى المسلسل ، و هما ساعدونى كتير، وأصعب يوم لي هو أول يوم تصوير لأني مش متعودة على أدوار الشر.

وتابعت:" كره الجمهور لشخصية "شيرى " دليل على نجاحي، وأنا خايفة الشخصية دي تكمل معايا، وأنا عمري ما كنت برفع حواجبى بقيت فى الكواليس بعد التصوير كل شويه أرفع حواجبي".

واختتم بأنها سعيدة بردود الفعل الرائعة علي المسلسل بشكل عام وشخصية شيري بشكل خاص وان العمل ضم نخبة من الفنانيين الرائعين وسادته أجواء المحبة والتفاهم.

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