شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فيلم "يوم 13" لـ أحمد داود يحقق 3.5 مليون جنيه فى ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم أحمد داود بفيلمه يوم 13 في ثاني أيام عيد الفطر ما يقرب من 2.5 مليون جنيه، ليصعد تدريجيا في بوكس أوفيس أفلام العيد بعدما حقق 869,342 ألف جنية فى أول يوم عرض، ليجمع حتى الآن 3,369,342.

‎واحتفل النجمان أحمد داود ومحمود عبد الغني بعرض فيلم "يوم 13"، والذى ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، الجمعة الماضى، داخل إحدى سينمات مدينة نصر أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثى الأبعاد.

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

فيلم يوم 13 من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.