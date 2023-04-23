“كأنها واحدة تانية”.. صورة متداولة لـ شيرين عبد الوهاب تُثير الجدل؟! صارت نسخة من ديانا حداد!

كتب امير فتحي في الأحد 23 أبريل 2023 11:48 مساءً - صورة متداولة للنجمة شيرين عبد الوهاب من خلال بعض الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير خلال الساعات القليلة الماضية بدت خلالها بمظهر أكثر شباباً وأشد حيوية.



وهو ما أثار تساؤلات المتابعين حول حقيقة التغييرات الجذرية الطارئة على شكل شيرين، وإمكانية التحاقها بركب النجمات الخاضعات لـ عمليات التجميل أو استخدامها لتقنية الفوتوشوب.

شيرين تفقد الكثير من وزنها

وظهرت شيرين بالصورة وكأنها فقدت الكثير من الوزن، الأمر الذي انعكس إيجابًا على ملامحها، والتي بدت أكثر براءة وأشد هدوءًا.

أحدث صورة متداولة لـ شيرين عبدالوهاب

وتفاعل الروّاد مع تلك الصورة المتداولة للفنانة المصرية، فيما شببها البعض بالنجمة اللبنانية “ديانا حداد“؛ لكن من غير المعروف إن كانت هذه الصورة جديدة لـ شيرين أم أنها قديمة وتم تداولها الآن؟!.

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت الفترة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائها متابعة زوجها المطرب حسام حبيب من حسابها على موقع “إنستجرام“، في حين أكد الأخير أن كل ما تم تداوله حول انفصالهما مجرد شائعات.

الأمر الذي دفع شيرين لإصدار بيان توضح فيه حقيقة شائعات انفصالها عن حسام حبيب، وجاء في البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة “روتانا” إلى تسلّمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تُعدّها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية، لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

أحدث حفلات شيرين

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل جماهيري، في مدينة دبي، يوم 28 أبريل، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أروع أغانيها المحببة لدى جمهورها ومحبيها.

وكانت شيرين، قد أحيت حفلا في يناير الماضي في الكويت، كان الأول لها بعد عودتها لزوجها حسام حبيب، وكان من المقرر إحيائه السبت 29 أكتوبر الماضي ولكن تم تأجله بسبب أزمتها الصحية ودخولها إلى المستشفى للعلاج من الإدمان.

أزمة شيرين مع شركة روتانا

كما تمر شيرين هذه الأيام بأزمة أخرى مع شركة روتانا للإنتاج، تعود تفاصيلها إلى رفع شركة روتانا دعوى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، تطالب من خلالها بإلزامها بسداد تعويض مادي يقدر بـ10 ملايين جنيه؛ وذلك بسبب عدم التزام الفنانة ببنود التعاقد التي تم الاتفاق عليها بينهما في 2019، والتي نصت على أن يتم تقديم عدد 2 ألبوم يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، وتصوير 2 فيديو كليب، بالإضافة إلى إحياء 3 حفلات غنائية.

وفجّر حسين هلال المستشار القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مفاجأة عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية، بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب بدفع 5 ملايين جنيه، لصالح الشركة، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

وعن الجدل المثار حول إلزام شركة “ذا بيسمنت” بالعقوبات نفسها، قال :” كل هذا غير صحيح، المحكمة رفضت تماما، مطالب محامي المطربة، بضم شركة ( ذا بيسمنت ريكوردز) للدعوى، خاصة أنه لم تكن هناك أي مطالبات تخص تلك الشركة، من جانب الشركة المنتجة وصاحبة الدعوى ( روتانا) “.

بدوره، علق الخبير القانوني حسام لطفي “محامي المطربة شيرين عبدالوهاب” وقال: “الحكم صدر بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 5 ملايين جنيه، لصالح الشركة، و5 ملايين أخرى على الشركة التي تولت مهام المنتج المنفذ، وكذلك شركة (بيسمنت ريكوردز)، التي طرحت بدون إذن أغاني تخص شركة روتانا”.

وتابع “عقب وصول صيغة الحكم، نستعد لتقديم طلب الاستئناف، مدعوما بالمستندات التي تؤكد عدم إخلال المطربة بالتعاقد”.

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