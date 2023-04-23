بطل “مسلسل جعفر العمدة” طارق النهري يكشف صلة قرابته بـ أمير كرارة.. وصدمة محمد رمضان وتعليقه على الأمر!!

كتب امير فتحي في الأحد 23 أبريل 2023 11:48 مساءً - أوضح الفنان طارق النهري أن ابتعاده عن الفن لفترة، أثر عليه وأصابه بالحزن، ولكنه كان قلق وخائف من العودة بمسلسل جعفر العمدة.

تصريحات طارق النهري

وأعرب الفنان طارق النهري عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال حول شخصية حمادة فتح الله ونجاح مسلسل جعفر العمدة، معلقًا: «الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين».

واستكمل في تصريحات تلفزيونية له قائلًا: «عادت الروح لي مرة اخري باستقبال الناس في كل مكان أتواجد فيه»، كما كشف صلة قرابته بالفنان أمير كرارة.

طارق النهري وأمير كرارة – مسلسل سوق الكانتو رمضان 2023

طارق النهري وأمير كرارة

وتابع طارق النهري حديثه عن أمير كرارة: «هو ابن خالي وفي تشابه بيننا لدرجة إن الفنان محمد رمضان في أحد المشاهد التي تم تصويرها قالي لي أنت قريب أمير كرارة، وقدمت دور والده في أنا أعشق والجميع يقولون أنتوا قرايب».

كما شارك معه أيضًا في بطولة مسلسل سوق الكانتو ضمن موسم دراما رمضان 2023، معلقًا: «قدمت دور مهم ومختلف لراجل يبيع الكحوليات ومتواطيء مع الإنجليز».

بدايات طارق النهري

وأشار الفنان طارق النهري إلى أنه عمل في المجال الفني منذ 45 عامًا لكن لم يجد هذا النجاح الذى حققه في مسلسل جعفر العمدة، حيث شعر بهذا النجاح مرتين في حياته أول مرة في فيلم الطريق إلى إيلات وبعدها مع مسلسل جعفر العمدة.

طارق النهري – في مسلسل جعفر العمدة 2023

وقال أيضًا: «النجاح مهم للغاية وطبطبة من ربنا ومحمد سامي جلس معي قبل التصوير شرح لي كل تفاصيل شخصية حمادة فتح الله في مسلسل جعفر العمدة، وحيث قدمت شخصية لا تتحدث كثيرًا».

واستكمل الفنان طارق النهري قائلًا: «منذ 6 سنوات لم أعمل ولكن بعد جلوسي مع المخرج محمد سامى بدأت اطمئن وأدخل في الشخصية وأقرئها بطريقة مختلفة وشخصية حمادة شخصية طيبة وقبيحة».

من هو الفنان طارق النهري؟

– طارق النهري، هو فنان ومخرج سبعيني عاشر عمالقة الفن، وشارك في أهم الأفلام التي تركت بصمة في تاريخ السينما

– اسمه بالكامل طارق النهري حازم حسن، ومن مواليد 8 أكتوبر 1952.

– تخرج في كلية التجارة من جامعة أسيوط، ثم في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978.

– حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام 1973.

– بدأ حياته ممثلًا في التلفزيون.

– قام بإخراج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل “الغاضبون، الكاشي ماشي، ولو كان دا حلم” وغيرها.

– كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التلفزيونية منها “الأب الثائر، والشجعان” وغيرها.

– وشارك كممثل في عشرات الأعمال ومن أبرزها “الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان” وغيرها.

– آخر عمل شارك به النهري قبل حبسه في مسلسل “طاقة نور” عام 2017.

– وعن زيجاته، كشف النهري أنه تزوج مرتين الأولى كان من الفنانة علا رامي واستمر نحو سنتين، مشيرًا إلى “طيش الشباب” هو سبب الانفصال، مواصلًا: “كنت شاب شايل الدنيا على ذراعي وتعددت قصص حبي”.

عفو رئاسي بعد حكم بالسجن 15 عامًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وبينهم الفنان طارق النهري.

وفي 23 فبراير 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهري، و9 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وذلك قبل أن تقضي محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، في 4 يوليو 2020، بقبول الطعن المقدم من “النهري” على حكم محكمة الجنايات، وتم تخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقي القبض على الفنان طارق النهري فى أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهري بعدها بأيام، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية.

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