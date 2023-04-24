شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: لم أتعرض لخيانة الأصدقاء فى الحقيقة وقريباً أشارك فى فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم ياسر جلال عن مسلسل علاقة مشروعة، الذى عرض في شهر رمضان، وقال فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "المسلسل لا يرصد الخيانة ولكن هى أخطاء وقع فيها شخص وحاول مداراتها بكل الطرق لأنه خايف يجرح القريبين منه، ولكنه لم يحسن التصرف، وكان جواه فى صراع نفسى بيحب مراته وبيحب صاحبه جدا ومش قادر يواجهه لان أوقات كتيرة الحقيقة بتجرح وممكن تقتل، وكان حريص انه هو يخرج من الموضوع ده على أساس ان صاحبه هينسى واكتشف ان الموضوع صعب وخطأ، لكن خيانة بمعنى خيانة مقصودة لم تكن موجودة في المسلسل، فهى كانت مشاعر ولحظة ضعف ترتب عليها صراع نفسى رهيب، مشيراً إلى أنه في الحقيقة لم يتعرض لخيانة الأصدقاء في حياته ولم يقابلها.

وعن سبب ابتعاده عن السينما قال ياسر جلال، "منذ فترة وتحديدا من وقت مسلسل ظل الرئيس بيجيلى عروض إنى أعمل أفلام سينما بس المشكلة إن بقعد أدور في الموضوعات اللى أقدمها في رمضان وده بياخد منى وقت ومجهود غير طبيعى والوقت كله بيخلص، بس احتمال قريب يكون في فيلم سينما قريب، لأن التواجد بشكل دائم في مسلسل في موسم رمضان من أصعب المصاعب وبتاخد منى وقت وتركيز غير طبيعى والرياضة بتاخد منى وقت كبير لأنى بتمرن كل يوم وباخد إجازة يوم الجمعة فقط، ومجهود طول الوقت ولكن ان شاء الله هيكون في مشروع سينما قريب.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.