شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: عمر الشريف كان طوق نجاة اتحدف لىّ واختارنى أكمل مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجم محمد رمضان في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتحدث عن علاقته بالفنان الراحل عمر الشريف قائلاً: "مش هنسى إيناس بكر مديرة أعمال عمر الشريف لما قالت لى أنت متأكد من إنك عاوز تكمل عمرك باسم محمد رمضان، وقلت لها اه، وعمر الشريف قال لها وقتها ده أحلى اسم لأن اسم محمد أكتر اسم موجود في مصر واسم رمضان هو اسم أحلى شهر مش هتحسي بيه إلا في مصر".

وأضاف محمد رمضان: "أنا مثلت مع عمر الشريف 2007 قبل ما يعمل فيلم حسن مرقص بسنتين، وهو رجل عظيم وكان أبويا الروحى، وفى المرحلة دى كان بمثابة طوق نجاة اتحدف ليا وأنا بغرق في بحر اليأس، ومكنتش بشتغل ومفيش دلالة بتقول إنى ممكن أكمل وأنجح، وطلع النجم العالمى يقول أنا اخترته يكمل مسيرتى، وكلامه لم يفيدنى على مستوى الشغل، ولكن إدانى قوة وحسسنى إنى ماشى صح.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة وشاركه كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.