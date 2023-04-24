شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: أغنياتى مخلوق جديد ما لهوش مسمى ويمكن بعد 50 سنة يكون اسمه رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجم محمد رمضان في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتحدث عن بدايته مع الغناء، قائلاً: "بشوف إن الأسرع في الانتشار في الوصول للعالم، المزيكا والغناء وليس التمثيل".

وأضاف محمد رمضان: "أغنياتى أنا شايفها مخلوق جديد ما لهوش مسمى، لأنه ولا هو مهرجان ولا راب ولا تراب، ويمكن بعد 50 سنة يكون نوع الأغانى ده باسمى ويبقى اسمه رمضان، وهو نوع مش موجود ولا يتم تقديمه، ومفيش حاجة تشبهه".

وتابع: "البداية لما عملت إعلان كان فيه أغنية، الأغنية تخطت حدود الإعلان وبقت تشتغل في الأفراح والشواطئ، وأبقى شخص مش ذكى لو شفت حاجة عجبت الجمهور وما أكملش تقديمها وأطورها وأعملها، فعملت أغنية بقى بتاعة "نمبر وان" وكانت ريسك لأنى لو ما نجحتش يبقى هخسر الممثل والمغنى.

وواصل محمد رمضان حديثه قائلا: "من البداية قررت أختار نوع مزيكا يتلاءم مع طبقة صوتى وكلام يناسبنى، ولقيت أقرب نوع كان برازيلى وعادل حقى سمعتهوله وقال لى تحفة مع صوتك، واخترت نوع أغانى أغنى للذات والنفس، وبعد كده قدمت أغانى مختلفة".

وكان آخر أعمال النجم محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة وشاركه كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.