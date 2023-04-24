في أول أيام العيد.. ظهور “صادم” للفنانة ميريام فارس بدون مكياج يفاجئ الجميع.. لن تصدقوا أنها هي!!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 12:50 صباحاً - دائما ماتثير الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل بحضورها وظهورها اللافت، من حيث ارتدائها أغلى الماركات العالمية ووضع أفضل مستحضرات التجميل.

في أول ايام عيد الفطر المبارك، نشرت ميريام فارس مقطع فيديو، ظهرت فيه بدون وضع مستحضرات تجميل واكتفت باستخدام فلتر “سناب شات”.

ميريام فارس بدون مكياج

وأطلّت الفنانة اللبنانية بدون مكياج، واستخدمت فلتر غيّر الكثير من ملامح وجهها، وقد صدم هذا الظهور الكثير من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل حيث أعتبروها “واحدة أخرى”.

ميريام فارس وصور عفوية مع طفليها

من ناحية أخرى، شاركت ميريام فارس متابعيها بصور عفوية من احتفالها العائلي بمناسبة عيد الفصح، وقد ظهرت فيها مع ابنها الأكبر “جايدن” بعدما كبُر وتغيّر شكله، وحرصت ميريام كالعادة على إخفاء ملامحه وإبعاد وجهه عن الكاميرات، في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام.

كذلك لفت طفل ميريام الصغير دايف الأنظار بشعره “الكيرلي” وملامحه الجميلة التي تشبه إلى حدّ كبير ملامح والدته، وخطف القلوب بحركاته الطفولية وحيث كان يجلس داخل سلة من السعف بجانب والدته.

وأرفقت ميريام الصور بعبارة “عيد فصح سعيد”، وحرصت على إلغاء خاصية التعليقات، ونالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها.

وحرصت الفنانة اللبنانية أيضًا على توثيق طريقتها في تزيين الشموع بأوراق الزيتون والورود الملونة، وأطلّت بمناسبة عيد الفصح بفستان مصنوع من خيوط التريكوه متعدد الألوان، تميّز بتصميمه الضيق والقصير ونسّقته الفنانة مع حذاء رياضي أبيض لإطلالة صيفية وناعمة.

ميريام فارس تتبرع بأجر حفلها لضحايا زلزال سوريا

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة ميريام فارس حفلا غنائيا ضخما في كندا، معلنة خلاله عن تبرعها بكامل أجرها إلى المنكوبين في سوريا جراء الزلزال.

يُشار إلى أن عدد كبير من النجوم والفنانين تبرعوا بالمال والدم، بهدف المساعدة في تخفيف معاناة منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا في الفترة الأخيرة، ومن أبرزهم ميريام فارس ونانسي عجرم وهيفاء وهبي ونجوى كرم وآخرين.

حرب ميريام فارس وفارس كرم تعود للواجهة

وعلى صعيد آخر، عاد الخلاف الشهير بين ميريام فارس وفارس كرم الى الواجهة بعد أن انتشر خبر مفبرك بمناسبة كذبة الأول من نيسان/أبريل مفاده أن المصالحة قد تمت بين الفنانين.

وبعد أن نشرت بعض المواقع هذا الخبر وتناقلته من دون التدقيق بصحته ، إنتقد فارس كرم ما أسماهم صحافة الـ COPY PASTE وقال: “أحلى كلمة قلتها “كذبوا وسلونا” لا وقال معتبرين حالهم مؤسسات اعلامية عريقة ومحترمة هني وغيرهم.. إعلام ال Copy Paste يا عيب الشوم!

ولم تلتزم ميريام فارس الصمت فنشرت القرار القضائي بعدم التعرض إليها من قبل فارس كرم وعلقت: ” الموضوع انتهى من ٦ اشهر، القاضية غادة عون اصدرت القرار ونهيت القضية ب 24 ساعة، فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة “عكس ما كان عم يتوعّد” وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكّر عندي بلحظتها.

ليعود ويحتدم الخلاف بينهما ويعلق فارس كرم على ما نشرته ميريام: ” إرحمي حالِك.. والله العظيم عيب اسبوع الام.. انتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟؟

وكان قد احتدم الخلاف بين ميريام وفارس بعد نشرها بوستر حفل كان من المفترض أن تحييه معه ولم يكن فارس راضيًا عن طريقة إظهاره فيه الأمر الذي جعلهما يطلقان تصاريح نارية ضد بعضهما البعض .

أغنية «Tukoh Taka»

يُذكر أن ميريام فارس طرحت أغنية بعنوان «Tukoh Taka» لكأس العالم قطر 2022، وهي من غناء ميريام فارس مع نيكي ميناج ومالوما، حيث تعرضت ميريام لانتقادات حادة طالت أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات حققت أغنية «Tukoh Taka» نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية “قضيها انبساط “التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب “وهي من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان أحمد مصطفى.



وحقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

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