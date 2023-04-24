مي عمر كرهت شخصية بثينة في "علاقة مشروعة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة مي عمر، عن تفاصيل دورها في مسلسل "علاقة مشروعة" أنها ترفض في الحياه الحقيقية أن تكون في دور بثينة أو عاليا.

وأضافت، أنها عندما جاءها الدور أبدت مخاوفها للفنان ياسر جلال، قائلة:" الست اللي بتخطف راجل من بيته وولاده مش بحبها وبكرهها، وقولت لياسر في البداية الشخصية دي مش هتتحب وهيكرهوها، لكن أقنعني بضرورة تغير الأدوار".

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وتابعت خلال لقاء فب برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أنا كرهت شخصيتي في مسلسل علاقة مشروعة، لافتة إلى أن شخصية بثينة تشبه أي مرأة تقبل أن تكون زوجه ثانية حتى ولو كانت تحب الشخص ومع ذلك وبعد مرور الوقت، تشعر أنها لاتقبل بالفكرة قائلة:" الزوجة الثانية هي ظالمة لنفسها لانها قبلت بأشياء جعلتها تتنازل عن حقوقها عندما تقبل ان تعيش

في السر ".



وأوضحت أن ردود افعال السوشيال ميديا كانت جيدة قائلة : الناس كانت مبسوطة وتغيير الأدوار مهم، مش معقول أطلع بنفس الدور في كل الأعمال ".

وأعربت عن سعادتها بالعمل مع ياسر جلال، قائلة:" ياسر جلال ممثل جامد جداً، وعلى المستوى الشخصي هو بمثابة اخ لي أستشيره في كافة الامور وحدث بيننا " كميا " في الفتوة.





مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى .

