شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: المطرب شعبيته 10 أضعاف الممثل وانتظروا أغنيتى مع أغلى رابر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجم محمد رمضان في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وقال محمد رمضان: "المطرب شعبيته 10 أضعاف الممثل، فعلى سبيل المثال بنضرب المثل بجنازة أم كلثوم وجنازة عبد الحليم، مش بجنازة ممثل لأن المغنى أقرب للجمهور من الممثل اللى لازم توفر شاشة للجمهور عشان يشوفه، لكن المغنى بيوصل للناس في كل مكان".

وأضاف محمد رمضان: "عندى أغنية مع أغلى رابر في العالم اسمه فيوتشر، ودى أول أغنية هو يعملها مع فنان عربى، وأنا لا دافع له حاجة ولا هو دافع لى حاجة، وشايفين بعض مكسب، والتبادل الفني مطلوب زى التبادل بين الدول.

وأضاف محمد رمضان: "أول حفل ليا في الساحل كان الجمهور فيها 150 ألفا، والطرب محتاج شجاعة أكتر عشان مقابلة الجمهور، ولكن الممثل فادنى وخدمنى بشكل كبير إنى بتعامل في الحفلات زى المسرح، وبحس إنى جوا عرض مسرحى ومش بتكلم مع الجمهور غير بعد ما بقدم 6 أغانى، ومش بفكر أعمل حركات معقدة، ومن ضمن أسرار نجاح الأغانى بتاعتى إن كلامها سهل والناس بتعرف تغنيها".

وكان آخر أعمال النجم محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة، وشاركه كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.