شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لـ"صاحبة السعادة": مسلسلى فى 2024 من تأليف وإخراج محمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC الجزء الثانى من حلقة النجم محمد رمضان في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وقال محمد رمضان: سعيد صالح صاحب فضل عليّ وأول إيد حقيقية اتمدت لي ودخلنى عالم الاحتراف واتعلمت منه المسرح منه، وحاجات كتير فادتنى بعيد عن المسرح".

وتابع محمد رمضان: "وأنا عامل عبده موته جالى مسلسل وكانت فرصة لا تعوض مع مخرج كبير جدا في الدراما، بس حسيت إنى مش جاهز أدخل السباق ده واعتذرت وقالوا عليّ مجنون، وقررت أدرس المسلسلات اللى نجحت قبل كده فلقيت التيمة الشعبية والصعيدية والانتقام، وحطيت كل الحاجات دى قدامى وقلت لما أعمل مسلسل عاوز كل دول في المسلسل".

وعن أعماله الجديدة قال محمد رمضان: "إن شاء الله عندى فيلم ع الزيرو في عيد الأضحى، وعندى حفلات غنائية، وشغالين حاليا على فكرة مسلسل رمضان 2024 هايكون من تأليف وإخراج محمد سامى أيضا".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة، وشاركه كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيا أو أصابه مكروه.