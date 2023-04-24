وسيم بشكل لا يصدّق.. شاهد الصور الأولى لعريس الفنانة جوري بكر الشهيرة بـ “وداد” بطلة مسلسل “جعفر العمدة”… هويته مفاجأة!!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 02:51 صباحاً - تصدر اسم وداد الشخصية التي تعلبها الفنانة جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة، محركات البحث، بعد مشهدها المثير للجدل، في الحلقة الـ 18، حيث تزوجت من شوقي فتح الله، الذي يقوم بدوره منذر رياحنة، وهي على ذمة سيد، الذي يلعبه الفنان أحمد فهيم خلال الأحداث.

وتزامنًا مع تصدر المشهد الشهير للفنانة جوري بكر في المسلسل انتشرت صور من زفافها الحقيقي الذي تمت أقامته قبل شهر رمضان 2023 المنقضي.

من هو زوج وداد الحقيقي؟

زوج الفنانة جوري بكر يُدعى “رامي أحمد محمد”. ويبلغ من العمر 40 عامًا. يعيش حاليًا في قطر، تحديدًا بـ الدوحة. وهو دائم السفر ويحرص دائمًا على نشر صور له أثناء زياراته المختلفة لبدان العالم.

تقدم لخطبة جوري بكر، في سبتمبر الماضي، بعد قصة حب جمعتهما بحسب ما قالت الفنانة في إحدى لقاءاتها.

نشر رامي مجموعة من الصور، خلال حفل زفافه، المقام في إحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكتب عليهم: الحمد لله الذي بنعمته، تتم الصالحات.

واحتفل رامي بعيد ميلاده الـ 40 بصحبة زوجته جوري في مارس الماضي.ونشر صورة تجمعه بجوري في 4 سبتمبر 2022، وأمامهما مائدة على شكل قلب باللون الأحمر، معلقًا عليها: قالت نعم، مستخدمًا إيموجي الخاتم.

ويتابع “رامي” زوج جوري بكر 990 من مستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، بينما يتابعه 880 شخصًا.

جوري بكر تكشف عن حملها أثناء تصوير جعفر العمدة

هذا وقد كشفت الفنانة جورى بكر عن حملها وانتظارها مولودها الأول، وذلك بعد احتفالها بزواجها قبل شهر ديسمبر الماضي، موضحة: “عرفت بخبر حملي أثناء تصوير مشاهدي فى مسلسل جعفر العمدة، وقررت إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفًا ومشاهدي كانت صعبة”.

وتستكمل جورى بكر بخبر حملها حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حاليًا بسبب تحقيقها نجاحًا لافتًا فى مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، والذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، إذ جسدت شخصية وداد التي أثارت الجدل وتفاعل الجمهور مع تصرفاتها خلال أحداث العمل.

وحلّت جورى بكر ضيفة على تليفزيون “اليوم السابع”، وكشفت خلال اللقاء أن المخرج محمد سامي هو من اكتشفها فى مسلسل “البرنس”، وأنه السبب فى نجاحها، وأنها كانت متخوفة من دور وداد، وحرصت على أن تكون على قدر المسئولية لأنه وضع ثقته فيها.

وأشارت جوري بكر إلى أنها تلبست الشخصية وكانت تتحرك زى وداد وتتكلم بطريقة وداد حتي في لوكيشن التصوير، والكثير شعر أنني تغيرت بسبب الشخصية، وحاولت أن أعود لشخصيتي الحقيقية.

وأوضحت: “وداد شخصية حقيقية وبسيطة وتسببت فى أن العبايات والجلبيات تعود للصدراة”، مضيفة: “لبست العباية ونزلت إلى السيدة زينب لأرى الستات البسيطة بيتعاملوا إزاي وبيتكلموا إزاي، واستفدت كتير وعملت معايشة لمجمتع الحارة”.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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