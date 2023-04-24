شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يحقق 6 ملايين 565 ألف جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "يوم 13" لأحمد داوود أمس، الأحد، إيرادات بلغت 3 ملايين و198 ألفا و841 جنيها فى ثالث أيام عيد الفطر، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أيام من طرحه فى السينمات المختلفة 6 ملايين و565 ألف جنيه.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

‎واحتفل النجمان أحمد داود ومحمود عبد الغني بعرض فيلم "يوم 13"، والذى ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، الجمعة الماضية، داخل إحدى سينمات مدينة نصر أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثى الأبعاد.