كاظم الساهر في احتفالات عيد الفطر بالسعودية.. الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد القيصر كاظم الساهر، لحفله الغنائي الجديد في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تضم كبار نجوم الغناء العربي.

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من المقرر أن يقام الحفل في الـ27 من إبريل، في مدينة جدة على مسرح بنش مارك، على أن يتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023:

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عدد من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عددٌ كبيرٌ من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

فعاليات تقويم الرياض 2023:

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.