عمرو دياب يبدأ ليالي الصيف مبكرًا في الغردقة (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الهضبة عمرو دياب موسمه الصيفي مبكرًا، بحفل غنائي في الغردقة، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.
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عمرو دياب يغني مع نجوم الفن في الغردقة:
جاء الحفل احتفالًا بافتتاح أحد المشروعات العقارية الكبرى في الغردقة، بحضور عددٍ من نجوم الفن، على رأسهم يسرا، هالة صدقي، مي كساب، جوري بكر، وغيرهم.
أحدث أغاني عمرو دياب الحفلة:
كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ عمرو دياب من خلال "الحفلة"، والتي طُرحت في أول ايام عيد الفطر، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:
"أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي
ودق الطبلة ولعب الناي
كله بيرقص وبيغني كله قايل
شوف السمرة دي عاملة إزاي
ولا البيضا أنا مش فتاي
أحلى بنات في الكون حواليا
تقولش بقيت سلطان بروناي
أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي
ساكتة لكن قلبها رغاي
لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي
بص بترقص حلو إزاي
رقصها رقص الطبقة الهاي
قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي
أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي
وهي بترقص شاورت هاي
كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي
شوف بقى دخلت قلبي إزاي
دخلت قعدت شربت شاي
يخرب بيت رقة ضحكتها
ضحكة تلطف شهر چولاي".