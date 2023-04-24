إيرادات "سينما الشعب" تتجاوز نصف مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: إن إجمالي إيرادات عروض "سينما الشعب" وصل إلى 551440 جنيهًا، خلال أيام عيد الفطر، وهو رقم كبير مقارنة بسعر التذكرة المنخفض نسبيًا.

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شهدت المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال الأيام الثلاثة الماضية، على عروض "سينما الشعب"، التي تُقدم خلالها الهيئة أفلام موسم عيد الفطر بأسعار مخفضة للجمهور في 19 موقعًا ثقافيًا في 17 محافظة.

اهتمام خاص بمشروع سينما الشعب

وأشار المخرج هشام عطوة إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لدور العرض السينمائي في المواقع الثقافية التابعة للهيئة، خصوصًا بالمحافظات، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور السينمائي من الأسر المصرية إلى قاعات العرض السينمائي.

إقبال جماهيري

من جانبه، قال الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي لمشروع "سينما الشعب": "لقد شهد موسم العيد إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق على عروض "سينما الشعب"، حيث رفعت سينمات الإسكندرية وأسيوط وطنطا بالإضافة إلى السادات، وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لافتات كامل العدد في أغلب حفلاتها"، مشيرًا إلى أن العروض ستتواصل خلال الأيام المقبلة استكمالًا لموسم عيد الفطر

بأسعار مخفضة للجمهور.

أماكن سينما الشعب فى المحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أفلام عيد الفطر في سينما الشعب في كل من: "قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية".

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية "10 صباحًا، 12 مساءً، 2 مساءً، 4 مساءً، 6 مساءً، 8 مساءً، 10 مساءً، 12 منتصف الليل"، وسعر التذكرة خلال العيد 40 جنيهًا لكل الحفلات.