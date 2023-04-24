حفل موسيقي للمايسترو محمد عادل في دار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 30 أبريل 2023، حفلاً للمايسترو الدكتور محمد عادل مصطفى، على خشبة المسرح الصغير، ليقدم مجموعة متنوعة من مؤلفاته. وذلك خلال أمسية للفن الأصيل.

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يتضمن الحفل أعمالًا جديدة مثل: الوعد المنسي والحصان المجنح، وأعمال مشهورة مثل لونجا "على الماشي"،

غريب، حنين من القلب.يقام الحفل ضمن أنشطته الإبداعية، التي تشمل قيادة الكورال والأوركسترا والتأليف الموسيقى للأعمال الدرامية والغنائية الموسيقية بقيادته.يذكر أن المايسترو محمد عادل هو أستاذ في قسم التأليف والقيادة بمعهد الكونسيرفتوار ودرس بسويسرا للحصول على درجة الدكتوراة.