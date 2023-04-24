شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة وعمر كمال فى ديو جديد بتوقيع أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل أغنية جديدة يقدمها ديو مع مطرب المهرجانات عمر كمال، يتعاونان فيها لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من المونتاج.

وأحيا عبد الباسط حمودة مؤخراً حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى وأعرب حمودة مؤخرًا عن سعادته بنجاح الحفل حيث قال لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.

وكان قد طرح مؤخرًا حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة أحدث أغانية " قرايب مين" كلمات السيد العطار وألحان أحمد العربى، وتوزيع نوار البحيرى على قناته الخاصة على اليوتيوب وعلى كافة الإذاعات، والمنصات الالكترونية والمحطات الفضائية.

ولد عبد الباسط حمودة 21 فبراير 1960 ببلدة أبو قير فى الإسكندرية، ونشأ فى حى شعبى بسيط، وهو ما تأثرت به شخصيته بعد ذلك، وقد ترعرع على سماع الأغانى الشعبية، فحفظ العديد منها، ومن هنا كانت انطلاقته حيث بدأ مشواره الفنى بالغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة داخل منطقته والمناطق المجاورة، بعد ذلك ذاع صيته وبدأ فى تسجيل أغانيه الخاصة، والتى لاقت فى وقت لاحق إعجاب الكثير.