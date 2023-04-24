كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 06:50 مساءً - نشرت الفنانة دينا الشربيني مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” استذكرت من خلاله والدها الذي رحل عن عالمنا منذ حوالي اسبوعين، وذلك في التعليق الأول لها بعد وفاته .
تضمن مقطع الفيديو مجموعة من اللقطات التي تجمع دينا الشربيني بوالدها في مناسبات وأماكن مختلفة على أنغام أغنية “بنت أبويا”، وأرفقته بتعليق أعربت من خلاله عن اشتياقها الشديد له .
فكتبت: “وحشتني أوي .. كسرت قلبى ومشيت فجأة .. أول مرة افهم يعنى إيه قلبى واجعنى، انت حبيبى وروحى وقلبى، انت أنا، انت كل وأحلى حاجة فى حياتى” .
تابع: “وحشنى حضنك، وحشنى صوتك، وحشتنى ضحكتك، وحشتنى طيبتك وحنيتك، وحشتنى مكالمة كل يوم الصبح وفى نص اليوم وقبل ما انام” .
واختتمت دينا الشربيني تعليقها قائلة: “يارب تكون سامعنى علشان أنا بقولك بصوت عالى بحبك يا أحن وأطيب أب فى الدنيا .. ببوسك لحد ما اشوفك” .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لدينا الشربيني بعد وفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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