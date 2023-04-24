بعد خلع علا غانم له .. عبد العزيز لبيب يوزع الحلوى والشربات

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أبريل 2023 06:50 مساءً - كشف رجل الأعمال عبد العزيز حسن لبيب عن قيامه بتوزيع الحلوى والشربات احتفالا منه بصدور حكم قضائي لصالح زوجته السابقة الفنانة علا غانم بخلعه .

وأشار عبد العزيز حسن لبيب في تصريحات صحفية له إلى أنه يعتبر هذا الحكم القضائي من أفضل الأشياء التي حدثت له بحياته، معربا عن سعادته البالغة بانفصاله رسميا عن علا غانم .

وكانت قد قضت محكمة الأسرة بقصر النيل يوم 18 إبريل الماضي بقبول دعوى الخلع التي أقامتها الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب .

وأقيمت هذه الدعوى لوجود خلافات زوجية بينهما وتم قبولها بسبب هذه الخلافات ووقوع الضرر واستحالة الاستمرار في العيش معاً، وتم الطلاق خلعا .

وعلى الجانب الآخر صرح محسن حسن محامي عبد العزيز لبيب بأنه بعد قبول دعوي الخلع، سيتم رفع دعوي مدنية لاسترداد قيمة الشبكة ومقدم الصداق والمهر .

وأكد المحامي محسن حسن على أن قيمة مقدم الصداق تبلغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الشبكة التي تبلغ قيمتها 193 ألف دولار .

وكشفت الفنانة علا غانم في وقت سابق عن سبب طلبها الخلع من زوجها رجل الأعمال عبد العزيز لبيب وقيامها برفع دعوى قضائية بذلك .

فأشارت في تصريحات لموقع “بوابة أخبار اليوم” إلى أن السبب الرئيسي من طلبها الخلع ورغبتها في الانفصال عن زوجها هو الخيانة وعدم تحملها لهذا الأمر .

ولفتت إلى أنها كانت قد طلبت الطلاق من زوجها عبد العزيز لبيب منذ سنوات وكتبت عقدًا بينها وبينه، وقامت بإعطائه مبالغ مالية كبيرة للطلاق، إلا أنه أخلف العقد ورفض الطلاق مما اضطرها إلى رفع قضية الخلع لوقوع الضرر عليها .

وأثارت الفنانة علا غانم حالة من الجدل منذ فترة بعد توجيهها نداء استغاثة من أجل حمايتها مما تتعرض له من عنف وقيام زوجها بطردها من منزلها والاعتداء عليها وسرقة بعض ممتلكاتها .