أحمد عبد الله| الطب والفن في آن واحد

ياسر رشاد - القاهرة - أحمد عبد الله أحدث من أدخلوا مهنة التمثيل في حياتهم بجانب الطب، حيث تخصص في مجال السمنة والتجميل لمدة 3 سنوات بعد التخرج من الجامعة، وظهر في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "جعفر العمدة".

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أحمد عبد الله بين الفن والطب

ظهر أحمد عبد الله في إحدى القنوات الفضائية الكبرى، خلال إحدى برامج الطب التي تحدثت عن مجال السمنة والتخسيس والتجميل، ومن بعدها دخل عالم الفن من خلال عدة أعمال" نسل الاغراب، الونش، اللهم إني صايم مع مصطفى شعبان،علامة استفهام، مسلسل قمر هادي".

جاء احمد عبد الله في مسلسل جعفر العمدة بدور "كارم فتح الله" ، وامتلأت صفحات التواصل الإجتماعي بالحديث عن دوره، وتصدّر محركات

البحث المختلفة على وجه التحديد بعد انتشار صور سابقة له من البرامج الطبية التي شارك فيها

مسلسل جعفر العمدة قصته وأبطاله

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، تأليف وإخراج