Come Baby Come تتصدر يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - احتلت الأغنية الجديدة للفنان محمد رمضان «Come Baby Come» أعلى نسبة المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي طرحها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب من أحداث فيلمه السينمائي الجديد "هارلي".

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت المليون، واحتلت المركز الثاني لتريند موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ويشارك “رمضان" في الأغنية نجم الراب النيجيري راؤول جون، المعروف باسمه المسرحي “سكيلز” في أول تعاون بينهما على طريقة "الديو".

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يذكر أن فيلم هارلي حقق إيرادات، أمس الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، 6 ملايين و443 ألف جنيه، حسب ما

صرح به الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث ووصلت بذلك إيرادات الفيلم خلال 4 أيام إلى 18 مليون جنيه، ليتصدر أفلام عيد الفطر المبارك من حيث الإيرادات حتى الآن.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.