عمرو دياب يمازح وداد بعد جعفر العمدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الهضبة عمرو دياب علي ممازحة الفنانة جوري بكر، "وداد فى مسلسل جعفر العمدة"، في حفله الأخير بالغردقة، حيث قال الهضبة: "وداد اللي عاملة مشاكل".

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هالة صدقي تحضر حفلة هالةصدقي

وكان من ضمن حضور الحفل النجمة هالة صدقي التي لعبت دور "صفصف".

​وقدم الهضبة التحية لصفصف أمام الجمهور معلنا إشادته بمسلسل "جعفر العمدة" الذى عرض في رمضان وحقق نجاحاً كبيراً في شهر رمضان المنصرم بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى.

قصة مسلسل جعفر العمدة



وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة



أبطال مسلسل جعفر العمدة

زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.



شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.



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