شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين": نفتخر بأعضاء النقابة المشاركين فى دراما رمضان هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، على نجاح الأعمال الفنية فى موسم رمضان هذا العام قائلا، "كان لأعضاء نقابة المهن الموسيقية من مطربين مثل حمادة هلال ودياب ومى كساب حضورا مهما فى هذه الأعمال، وأثبتوا عن جدارة موهبتهم".

وأضاف عبد الله، "النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية والتمثيلية والسينمائية) تتناغم بين أعضائها وتظهر الموهبة بداخلها، من غناء وتمثيل، أبهر المشاهدين فى شهر رمضان، فضلا عن مؤلفي الموسيقي التصويرية من المبدعين، مثل راجح داوود وخالد حماد ومحمود طلعت وخالد الكمار وعمرو إسماعيل وشادي مؤنس وتامر كروان وعادل حقي وهاني عادل، والذين كان لهم دورا هاما في نجاح الأعمال الفنية التي عرضت في رمضان هذا العام".

وأشار إلى أن الموسيقي التصويرية ركن مهم وأساسى وأداة من ضمن أدوات المخرج في توظيفها فى مشاهد العنف والحب والكراهية والقلق والغضب، لذا يعتمد كافة المخرجين علي الموسيقي التصويريه كونها تتحمل العبء الأول والأهم لاسيما في حال عدم وجود حوار بين الممثلين، فهنا تلعب الموسيقي التصويرية دورا حيويا في إضافة الاحساس للمشهد والمعني الذي يريد المخرج توصيله للمشاهد التي يكون فيها صمت، لذلك نقابة المهن الموسيقية تفتخر بأعضائها في كل عمل فني سواء موسيقي أو دراما أو سينما.