شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها، حيث نشرت صور خلال الاحتفال عبر "إنستجرام"، وظهرت ابنتها مع تورتة مزينة بالشموع، احتفالا بهذه المناسبة وسط أجواء مبهجة عائلية، وعلقت شريهان على صور ابنتها عبر خاصية الستوري بموقع "إنستجرام"، قائلة: كل سنة وأنتِ طيبة يا أميرتي وقوتي وسعادتي.. كل سنة وأنتِ حبيبتي ودنيتي وأميرتي الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.