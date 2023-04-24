عبادي الجوهر يتصدر التريند بعد حفله في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم عبادي الجوهر التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في حفل غنائي على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشعل عبادي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية.

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وأشاد الجمهور بالحفل بعدما قدم عبادي الجوهر، وصلة طربية على أوتار العود، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وقدم عبادي في الحفل العديد من الأغاني منها: "فيني

حنين، نساي، انتحل شخصيتك، الله ما اكبر غلاك، وش فيك ضايق في خاطرك".

وكان التقي الفنان عبادي الجوهر جمهوره، في حفل غنائي جديد ضمن احتفالات يوم التأسيس السعودي، الذي يشمل عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والغنائية التي تجوب أنحاء المملكة.



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