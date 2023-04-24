«طيب وأمير» فى افتتاح تطوير «مسرح ميامى»

ياسر رشاد - القاهرة - أزاحت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير وتحديث «مسرح ميامي»، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، وشهدت وزيرة الثقافة العرض المسرحى الافتتاحى «طيب وأمير»، والذى يدور حول تراث نجيب الريحانى، وبديع خيري.

وقالت الكيلانى: «إن افتتاح مسرح ميامى يُمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجرى تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا الصدد، منها مشروعات تطوير مسرحى الغد وبيرم التونسى، وكذلك إعادة هيكلة مسرحى متروبول، والعائم، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الإبداعى المتميز للعرض المسرحى «طيب وأمير»، ووجهت التهنئة لفريق العمل على عرضهم الافتتاحى وحثتهم على بذل مزيد من الجهد، وثمنت جهود الفنانين والمبدعين فى إثراء المشهد الثقافى المصري.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامى بعد تطويره بالشكل الذى يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتى شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالا جماهيريًا كبيرًا،

وتجاوزت بعض العروض الـ100 ليلة عرض مسرحى، وهو ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

ومن جانبه، وجه الفنان ياسر الطوبجى، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامى وإعادة تشغيله بعد تطويره، وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدى جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالا كوميدية معاصرة فى رداء جديد يناسب الجمهور الحالى والأجيال الحديثة، فكانت مسرحية «طيب وأمير» المأخوذة من تراث نجيب الريحانى وبديع خيرى، وأضاف أن خطته فى المرحلة القادمة تكمن فى جذب نجوم الكوميديا، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدى المصري.

عرض «طيب وأمير» بطولة عمرو رمزى، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوى، رشا فؤاد، نهى لطفي.