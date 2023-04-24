أميمة طالب تحتفل بعيد ميلاد عبادي الجوهر

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت المطربة أميمة طالب، بعيد ميلاد المطرب عبادي الجوهر، في كواليس حفلهما الذي جمعهما ليلة أمس الأحد 23 أبريل، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر المبارك.

وفاجأت أميمة طالب، الجوهر بتورتة عيد الميلاد، في كواليس الحفل، مع عبارات التهاني، وأغاني عيد الميلاد، الذي يوافق اليوم الإثنين 24 أبريل.

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يذكر أن المطربة أميمة طالب، شاركت فى حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الأحد 24 أبريل، في مدينة الرياض بالسعودية،

ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر المبارك.

وتألقت أميمة طالب، في الحفل بفستان أزرق طويل، وقدمت الجزء الأول من الحفل، الذي اختتمه الفنان عبادي الجوهر.

وقدمت أميمة طالب، لجمهور حفلها باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور، ومن بينها: "لا لا يالخيزرانة، بترجع، خاطرك، خاتم الأحباب".

كما شارك في نفس الحفل المطرب عبادي الجوهر.