شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تطرح برومو كليب "زعلنا من بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد برومو كليب "زعلنا من بعض" وهي من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيي وتوزيع أمير محروس، وإخراج نضال هاني.

تأتي الأغنية بعدما طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها "يامي" YAMMI، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

سميرة سعيد طرحت من ألبومها أغنية "كرباج" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.. و " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، و"ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى وغيرها.