القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان عوض طنوس عن أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية تحمل عنوان " سبع ارواح " حيث نشر مقطعا ترويجيا من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تطبيق الصور "إنستجرام"، من كلمات الشاعر السوري رامي الدالي ومن الحان سعيد جاد وتوزيع ماجد ضاهر .
وقال طنوس ان العمل سوف يطلق بعد الانتهاء من وضع اللمسات الفنية الأخيرة في القريب العاجل .
وتعتبر الأغنية الجديدة سبع ارواح من الاعمال الغنائية التي يتناول من خلالها طنوس حالة التحدي والقوة والشجاعة اذا حمل مطلعها هذا المقطع ..
" قلبي مانو ضعيف ... وحياتك قوي " علما بان الفنان عوض طنوس يمتلك العديد من الاعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا في فلسطين والوطن العربي .
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كانت هذه تفاصيل خبر الفنان عوض طنوس يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان " سبع ارواح " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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