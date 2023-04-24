الفنان عوض طنوس يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان " سبع ارواح "

كشف الفنان عوض طنوس عن أحدث أعماله الغنائية، وهي أغنية تحمل عنوان " سبع ارواح " حيث نشر مقطعا ترويجيا من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع تطبيق الصور "إنستجرام"، من كلمات الشاعر السوري رامي الدالي ومن الحان سعيد جاد وتوزيع ماجد ضاهر .

وقال طنوس ان العمل سوف يطلق بعد الانتهاء من وضع اللمسات الفنية الأخيرة في القريب العاجل .

وتعتبر الأغنية الجديدة سبع ارواح من الاعمال الغنائية التي يتناول من خلالها طنوس حالة التحدي والقوة والشجاعة اذا حمل مطلعها هذا المقطع ..

" قلبي مانو ضعيف ... وحياتك قوي " علما بان الفنان عوض طنوس يمتلك العديد من الاعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا في فلسطين والوطن العربي .

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