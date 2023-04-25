شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تطرح أحدث أغانيها "اللى ما يتسموا" بتوقيع سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شذى أحدث أغنياتها بعنوان "اللي ما يتسموا"، عبر يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية، وتصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.













"اللي ما يتسموا"، كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

وكانت المطربة شذى أكدت في تصريح سابق فسخ تعاقدها مع منتج أعمالها الغنائية محمد حامد بالتراضى، وذلك بعدما تعاونا سويًا فى 3 أغانى خلال الفترة الماضية، موضحة أنهما لم يتوافقا حول الخطط الفنية المستقبلية، مضيفة أنها تعمل على التحضير لأكثر من أغنية جديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أخر أعمال المطربة شذى أغنية "مخ تخين"، والتي قامت بطرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات، وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.

واحتفلت المطربة شذى بعقد قرانها في ديسمبر الماضي، في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربون.