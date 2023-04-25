شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهرى بعد تعرضه لحادث سيارة: أنا بخير ولكن أُصِبت بكدمات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان طارق النهري لحادث سير في طريق الفيوم، منذ قليل، وتواصل ”الخليج 365” معه، وقال في تصريحات خاصة: الحمد لله أنا بخير ولكن أُصِبت بكدمات بسيطة، وكل اللى يجيبه ربنا كويس.

وحقق طارق النهري نجاحا كبيرا فى موسم رمضان الماضى في ثلاثة أعمال درامية في موسم دراما رمضان 2023، منها مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، ولعب دور حمادة فتح الله، والد كل من الفنانة إيمان العاصي وأحمد عبد الله وحسني شتا ومنذر رياحنة، وتتزوج ابنته من محمد رمضان، ويقتل محمد رمضان نجله حسني شتا بالخطأ، ويتسبب في دخول نجله الثاني منذر رياحنة السجن.

أما العمل الثاني فهو مسلسل سوق الكانتو مع الفنان أمير كرارة، ويلعب دور جابر تاجر مخدرات كبير أجنبي الجنسية، ويطارده أمير كرارة ليتخلص منه على مدار أحداث المسلسل بمساعدة أحد الضباط، ولكن يتسبب جابر لأمير كرارة في العديد من المتاعب والمشاكل ولن يتركه يمر مرور الكرام.

بينما تعاون طارق النهري مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ولعب دور رجل يدعى مستر جون في مسلسل ضرب نار.