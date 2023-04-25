تامر حسني يصور "تاج" بعضلات وتمارين وصالة جيم

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، بعض الصور من تحضيرات فيلمه الجديد "تاج"، الذي من المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائي.

استمرار تصوير فيلم "تاج" لتامر حسني



وأظهرت الصور، التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحد صالات الجيم ويؤدي بعض التمارين الشاقة من أجل شخصيته في الفيلم، وعلق تامر على الصور قائلًا: "تحضيرات وتمارين فيلم تاج مع كابتن نور خطاب صديق عمري ..دعواتكم بجد أصعب فيلم بعمله في حياتي".

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وتتلخص أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول

تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، بطولة تامر حسني، وساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

فيلم "تاج"، بطولة تامر حسني، ساندي ، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، حجاج عبد العظيم، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

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