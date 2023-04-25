تفاصيل تعرض الفنان طارق النهري لحادث سير

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان طارق النهري محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لحادث سير أثناء تواجده بطريق الفيوم، وتسائل الكثيرون عن تفاصيل الحادث و حالة الفنان الصحية.

وأعلن النهري عبر مداخلة هاتفية في أحد البرامج الفضائية، والذي كان من المقرر الظهور فيه اليوم أنه تعرض لحادث قائلًا: "بعتذر ليكم وللجمهور شديد الاعتذار لأني عامل حادث بسيارتي على طريق الفيوم والسيارة بها عطل أيضا بعد الحادثة والدنيا بايظة معايا نهائي، وبعتذر لعدم حضوري الحلقة".

عصام السقا يكشف عن أصعب مشهد في جعفر العمدة "(فيديو)

وأكد الفنان المصري أنه بخير ولم يصاب بأي أذي سوى بعض الكدمات البسيطة، معربًا عن سعادته لنجاح دوره في مسلسل جعفر العمدة "حماده فتح الله" والد كل من الفنانة إيمان العاصي وأحمد عبد الله وحسني شتا ومنذر رياحنة، موضحًا أن الجمهور في الشارع يستقبله بشخصيته في المسلسل.

يذكر أن الفنان طارق النهري ابتعد عن الساحة الفنية لفترة ليعود في شهر رمضان 2023 بثلاث أعمال درامية وهي جعفر العمدة وسوق الكانتو وضرب نار.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح

أحمد سلوى عثمان، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

ومسلسل سوق الكانتو من بطولة الفنان أمير كرارة، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة مي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أما مسلسل "ضرب نار" يشارك في بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.