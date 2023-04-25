شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: فيلم "تاج" الأصعب فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسني صورًا له أثناء تمارينه فى فيلم تاج، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلًا: تحضيرات وتمارين فيلم تاج مع كابتن نور خطاب صديق عمري.. دعواتكم.. بجد أصعب فيلم بعمله في حياتي.

وكشفت مؤخرا شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

وطرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.