شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تطرح أحدث أغانيها «قلبى بيدلع» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "قلبي بيدلع" عبر المنصات الإلكترونية المختلفة وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وذلك قبل طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، أغنية "قلبي بيدلع" من كلمات فيصل همامي وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية:

الليلة أنا قلبي عيده

علشان وياه حبيبه

قلبي اللي م الشوق انكوى ياما جراله

الليلة أنا قلبي بيدلع

بعد ما كان م الشوق هيولع

يذكر أحدث أعمال شاهيناز برنامج "بنت أصول" وأغنية "لو ناسيين أفكركوا" بمشاركة النجم محمد رمضان وقالت شاهيناز: "أنا سعيدة جدا بتقديم أغنية "لو ناسيين أفكركوا" ونجاحها، ومحمد رمضان نجم كبير وفنان رائع سعدت بالعمل معه".